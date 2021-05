Dal Barcone alla serie A, il Genoa racconta la favola di Kallon

La Roma ha raccontato quella di Darboe, il Genoa quella di Kallon. Viene dalla Sierra Leone, gioca con Ballardini e ha esordito in A contro il Cagliari. Gli è stato anche annullato un gol. «Sono tanto felice. Il mister mi ha dato fiducia come i miei compagni»: Yayah Kallon racconta così, ai microfoni di Sky Sport, il suo esordio in serie A con il Genoa. L'attaccante della Sierra Leone ha poi raccontato la sua storia: «»A 14 anni ho lasciato il mio paese - le sue parole - attraversando Libia, Nigeria, Mali e Congo prima di arrivare in Europa. Ho preso un barcone e sono arrivato in Italia. Il viaggio è durato otto mesi. Ho fatto la scuola a Casine e poi ho iniziato a giocare a calcio. Ho iniziato a giocare a Scicli con i miei amici, poi il Genoa mi ha notato e preso dopo che era andato male un provino con l'Entella«. Kallon ha le idee chiare sul suo futuro. »Dove voglio arrivare? Il più in alto possibile e allenarmi bene. Il mister e i compagni mi hanno dato tanta fiducia e voglio dare sempre di più. A chi mi ispiro? A Pandev«