L'avvocato Pisani all'assalto della Juventus "Revocate due scudetti ai bianconeri"

Gli avvocati napoletani insistono: lo scudetto 2019 deve essere tolto alla Juventus e assegnato al Napoli. Enrico Lubrano, Carlo Claps, Oreste Pallotta e Angelo Pisani, in qualità di difensori del Codacons e dell'Associazione Club Napoli Maradona, nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport proposto dalla Società Juventus FC, prendono atto, con soddisfazione, della decisione che ha rigettato i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene accogliendo in parte, con rinvio alla CFA, i ricorsi di altri dirigenti (dirigenti senza rappresentanza, per i quali le società hanno una responsabilità minore, solo in via oggettiva e non diretta), ai soli fini della rivalutazione della determinazione dell'apporto causale dei singoli amministratori ed, eventualmente, della sanzione irrogata alla Juventus (laddove fosse accertato che tale apporto causale sia stato insussistente). "Risulta, pertanto – insiste l’Avv Pisani – confermato l’accertamento della avvenuta alterazione della regolarità del Campionato 2018-2019 da parte della Juventus, presupposto fondamentale per la richiesta di revoca dello Scudetto 2019 e della sua assegnazione al Napoli (giunto secondo), formulata con il ricorso al TAR Lazio depositato lo scorso 31 marzo 2023 per conto della Associazione Club Napoli Maradona e del Codacons”.