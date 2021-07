Lazio, Luis Alberto non convocato ma si tratta. Sarri aspetta lo spagnolo

La Lazio è partita dalla capitale questa mattina ed è già arrivata ad Auronzo di Cadore per l’inizio del ritiro. Spicca l’assenza di Luis Alberto che, ovviamente visto il suo ammutinamento, non figura nella lista dei convocati. La Lazio e Sarri aspettano che si palesi per avere chiarimenti. Il giocatore dovrebbe rientrare a Roma tra il 14 e il 15 luglio con un volo privato da Siviglia, anche se il suo manager sono almeno due giorni che parla con la società per trovare una soluzione. Il tecnico ci vorrebbe parlare, ma non é escluso che, visti i suoi giorni di ritardo senza giustificazione, la società, oltre alla multa salata, lo incontri e decida inizialmente di lasciarlo in città a lavorare a Formello. Tutto é in piena evoluzione.

In ritiro ci sono 26 giocatori, non c’è il neo acquisto Kanemovic, rimasto a Formello a lavorare in attesa di risolvere alcune questioni burocratiche legate al suo contratto. La prossima settimana, forse insieme a Felipe Anderson e chissà pure Luis Alberto, sarà sulle Dolomiti.