Franco Smith, ct dell'Italrugby, ha ufficializzato una lista di trentasei giocatori - è la prima convocazione per il nuovo commissario tecnico - per un raduno giornaliero in calendario a Calvisano lunedì prossimo, 6 gennaio. Il raduno, dalle 10 alle 16, rappresenterà la tappa inaugurale della preparazione al 6 Nazioni 2020 e non essendo inserito nelle finestre internazionali World Rugby, coinvolge solo atleti militanti in Italia. «È importante avere un primo momento di confronto in vista del torneo e iniziare a conoscerci e a porre le basi del rugby che vogliamo produrre» ha dichiarato Smith. Prima convocazione per il tallonatore Marco Manfredi, il seconda linea Niccolò Cannone e il flanker Giovanni Pettinelli con il pilone Fischetti e l'estremo Biondelli che tornano in gruppo. La Nazionale tornerà a radunarsi dal 19 al 26 gennaio a Roma in vista delle prime due giornate del Sei Nazioni contro Galles (Cardiff, 1 febbraio) e Francia (Parigi, 9 febbraio). Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA