Live Borussia-Lazio 1-0 diretta: la sblocca Guerreiro, squadre negli spogliatoi

Peccato. Perché la Lazio non meritava di essere sotto alla fine del primo tempo. A pochi istanti dall'intervallo è arrivato il vantaggio di Guerreiro, che tutto solo davanti a Reina non ha potuto sbagliare. La Lazio ha avuto con Correa una buona occasione per portarsi avanti: ma è stato bravo Burki in uscita. Dispiace perché la squadra di Inzaghi ha giocato con buona personalità non rischiando praticamente nulla. Sarà un secondo tempo tutta da gustare.

45'pt Finisce il primo tempo. Avanti il Borussia.

44'pt GOL BORUSSIA: la Lazio è sotto. A pochi istanti dal fischio finale del primo tempo. Sbaglia Reina il rinvio, il Borussia riparte veloce e Reus premia l'inserimento di Guerreiro che davanti al portiere spagnolo con l'esterno sinistro non sbaglia.

43'pt Grande personalità per la Lazio in questa prima parte di gara. L'atteggiamento è da grande squadra.

40'pt Si sentono le urla di Inzaghi nel silenzio del Signal Iduna Park: il tecnico biancoceleste invita Fares ad andare in pressing con personalità senza nessuna paura.

39'pt Buona ripartenza Lazio, con Immobile che serve Correa: l'argentino con lo stop si libera del diretto avversario ma Burki è agile nell'anticipare la giocata finale. Poi Immobile commette fallo.

36'pt Da un paio di minuti la Lazio non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Immobile e Correa sono in ritardo sulle respinte della difesa biancoceleste. Ma il Borussia non crea pericoli.

34'pt Della battuta s'incarica Guerreiro, ma Milinkovic ben appostato respinge.

33'pt Punizione da buona posizione per il Borussia. Correa stende Reus.

30'pt Conclusione potente del fratello meno famoso degli Hazard, ma Reina è attenta. Poi Reus calcia fuori sulla respinta.

29'pt Riparenza clamorosa della Lazio, partita da sinistra, arrivata a destra con il tocco finale di Milinkovic per Acerbi che a porta vuota però sbaglia. Sarebbe stato fuorigioco, ma che azione della squadra di Inzaghi. Che può recriminare perchè il serbo avrebbe potuto calciare.

26'pt Bene la Lazio, con personalità, non concede nulla al Borussia. La squadra di Inzaghi è ben messa in campo.

22'pt Quando gioca sul centro sinistra Acerbi, riesce molto spesso ad arrivare sul fondo e anche all'inserimento. Così come in questa occasione, ma poi Fares non riesce a mettere in mezzo il pallone.

20'pt Grande occasione per Correa, che servito dal filtrante di Luis Alberto si trova davanti a Burki: in spaccata il "Tucu" trova l'uscita bassa di Burki che gli chiude lo specchio della porta.

19'pt In un minuto prima Immobile cerca di servire Correa - ma avrebbe potuto calciare - sul ribaltamento Marusic chiude su Reyna che si stava liberando davanti a Reina.

18'pt La squadra di Inzaghi, come in avvio, è raccolta tutta dietro la linea della palla. Non ha spazi il Dortmund per poter attaccare la porta di Reina.

15'pt Prima buona azione della Lazio, con Correa che se ne va a sinistra e mette in mezzo per Immobile. Poi la palla schizza e arriva dalle parti di Fares che è sfortunato nel rimpallo.

14'pt Buon traversone di Fares, che però non trova né Correa né Immobile pronti a colpire dentro l'area di rigore.

12'pt Morey sbaglia completamente il cross dopo un'azione insistita del Borussia. E Reina guarda perdersi il pallone sul fondo. Lazio in partita.

10'pt Sbaglia l'aggancio Luis Alberto, una palla semplice servitagli da Leiva, ed è una notizia.

8'pt Bene la squadra di Inzaghi, che riesce a uscire dal pressing con qualità. E adesso cerca di gestire un po' la palla la Lazio.

6'pt Gioca in ampiezza la squadra di casa e soprattutto, il Dortmund, è con tutti gli effettivi nella metà campo biancoceleste. Che però non rischia nulla al momento.

4'pt Aspetta la Lazio, che al momento si chiude nella propria metà campo e cerca di ripartire. La difesa della squadra tedesca è altissima, e la squadra di Inzaghi ne può approfittare.

2'pt Parte forte il Borussia che guadagna un calcio d'angolo dopo un'azione insistita sulla sinistra. Sugli sviluppi Reina para semplice.

1'pt Partiti in Germania. Primo pallone per il Borussia.

Stanno entrando in campo le squadre. Tra poco sarà Borussia-Lazio.

La Lazio stasera a Dortmund può brindare, con una vittoria, alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo due decenni. In ogni caso, il pass, rimarrà comunque a un passo. Ma la squadra di Simone Inzaghi vuole chiudere i conti già stasera, ripetendo la prestazione perfetta dell'andata all'Olimpico. Non sarà semplice, c'è da dirlo. Ma in Europa, quest'anno, i biancocelesti hanno dimostrato che tra le grandi ci possono stare. Passata l'emergenza, il tecnico capitolino ritrova Milinkovic-Savic, tenuto a riposo con l'Udinese, e si affida a Immobile, il grande ex della partita. Già all'andata Ciro ha punito la squadra di Favre. E vuole ripetersi in Germania. Al suo fianco come al solito Correa. Sciolto infine il dubbio in porta: gioca Reina a discapito delle indicazioni di ieri che davanti Strakosha dall'inizio.

FORMAZIONI UFFICIALI

BORUSSIA (4-2-3-1): Burki; Morey, Akanji, Hummels, Delaney; Bellingham, Reus; Piszczek, Hazard, Reyna; Guerreiro. All.: Favre.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Lahoz (Spagna).

