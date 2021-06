Mancini ct spot della bella Italia: ecco perché piace (tanto) agli italiani

Roberto Mancini è uno che ci mette la faccia. E in questo caso non si tratta solo di parlare a nome di una squadra e di una Nazionale, perché il ct azzurro è l'uomo immagine dell'Italia anche dal punto di vista pubblicitario. Impossibile non averci fatto caso. Roberto è ovunque: tv, giornali, anche sui social. Rappresenta il volto dell'Italia nelle pubblicità che da qualche settimana - e non solo - hanno monopolizzato l'attenzione. Davanti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati