Maradona Cup, Xavi e il Barça ko: Dalma consegna il trofeo al Boca

È il Boca Juniors ad aggiudicarsi la Maradona Cup, la partita amichevole che si è giocata questo pomeriggio a Riad, negli Emirati Arabi, per ricordare Diego Armando Maradona con la partecipazione di due squadre di cui El Pibe aveva vestito la maglia tra Argentina e Europa. Gli xeneixes hanno avuto la meglio del Barcellona di Xavi, prossimo avversario europeo del Napoli di Luciano Spalletti. Dopo il vantaggio catalano, il pari argentino, con il Boca capace di aggiudicarsi il trofeo ai rigori per 4-2.

LEGGI ANCHE Napoli-Milan, emergenza totale: Zielinski ha la tracheite, Mario Rui out

Ed è quindi la squadra argentina - che aveva reso famoso Maradona prima del salto in Europa - a vincere il trofeo (una riproduzione in miniatura di Diego in oro), consegnato da Dalma Maradona, primogenita del Pibe, insieme anche con la sorella Giannina e Claudia Villafane, storica compagna del Diez. Il Napoli, inizialmente invitato al trofeo dagli organizzatori, non ha accettato l’invito per il fitto calendario che la squadra azzurra deve già affrontare.