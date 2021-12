Napoli-Milan, emergenza totale: Zielinski ha la tracheite, Mario Rui out

Si è ritrovato questa mattina al Konami Center il Napoli di Luciano Spalletti, per preparare la sfida della prossima domenica contro il Milan. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra dopo aver giocato un'ora contro l'Empoli, mentre Fabian Ruiz non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo, terapie e personalizzato in campo anche per Lobotka. Osimhen personalizzato in campo.

Preoccupavao le condizioni di Zielinski, uscito per problemi respiratori nel primo tempo contro l'Empoli: il polacco non ha svolto allenamento questa mattina per un fenomeno di tracheite. Il club ha specificato inoltre che nella giornata si ieri Piotr si è anche sottoposto a tampone molecolare con esito negativo. Mario Rui ha svolto lavoro di scarico per affaticamento.