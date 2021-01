«Questo club ha una storia molto bella, con molti argentini che sono passati da qui. Ognuno ha lasciato il segno. Maradona ha giocato qui e per gli argentini è un orgoglio poter indossare una maglia che ha indossato anche Diego». Queste le parole di Alejandro Gomez, il Papu ex gioiello dell'Atalanta che da qualche ora è passato al Siviglia e nella sua conferenza di presentazione ha voluto ricordare l'ex stella del Napoli scomparsa lo scorso 25 novembre.

«Per me è una nuova avventura venire qui,in un grande club come il Siviglia» ha continuato il Papu. «La mia vità cambierà totalmente visto che sono in un altro paese, ma sono molto felice ed emozionato. Sono molto felice e motivato per le parole del Presidente. Lo stadio è bellissimo come il museo, questo club ha grande storia».

