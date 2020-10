LEGGI ANCHE

El hisopado que se le realizó a Diego Maradona dio negativo de Covid. Gracias a todos los argentinos por su preocupación y muestras de cariño. A seguir cuidándose porque el virus sigue entre nosotros. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) October 5, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo un grande spavento per Diego Armando Maradona , l'ex stella delche ha vissuto in isolamento le ultime ore. Diego aveva accolto in panchina il centravanti Leandro Contin abbracciandolo, nel corso della partita amichevole contro ilgiocata sabato scorso. E quando Contin è risultato positivo al coronavirus, si è temuto che anche l'allenatore delpotesse essere stato contagiato.Già il suo medico personale Leopoldo Luque aveva assicurato quantonon fosse considerato un caso sospetto, perché al momento del contatto i due erano all’aperto e l’allenatore indossava correttamente la mascherina, poi ci ha pensato l'avvocato di Diego,, via Twitter a ribadire che l'esito del tampone è stato negativo: «Il tampone di Maradona è negativo. Grazie a quanti si sono preoccupati. Continuiamo a tenere alta la guardia».