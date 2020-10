© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso Milik si allarga e rischia di implodere in casa Napoli. L'attaccante polacco non ha trovato alcuna acquirente in questa lunga sessione di mercato e resterà in azzurro da separato in casa: fuori dalle gerarchie di Gattuso e senza la possibilità di poter essere impiegato.Dopo gli ammiccamenti alla Juventus, il lungo tira e molla con la Roma e le ipotesi straniere,, quando sarà libero di accordarsi liberamente con altre squadre visto il contratto in scadenza nella primavera 2021. Il Napoli, in quel caso, si arrenderebbe alla partenza gratuita, potendolo solo salutare per altri lidi.Resta, invece, una flebile speranza per: l'attaccante spagnolo ha tempo fino alla mezzanotte di oggi per trasferirsi in Spagna visti gli orari differenti del mercato di Liga. A provarci c'è il Bilbao, che l'attaccante napoletano conosce bene.