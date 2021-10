Mihajlovic lamenta un rosso: «Ma spero Napoli vinca scudetto»

Sperava di poter mettere il bastone tra le ruote al Napoli, ma dopo la bella prestazione contro il Milan il Bologna di Sinisa Mihajlovic fa un passo indietro. «Oggi sono diventato nonno per la prima volta, nemmeno la sconfitta mi fa cambiare umore» - ha detto l’allenatore dei rossoblu a fine gara con un sorriso amaro. - «Abbiamo perso contro la squadra più forte, avrebbero vinto anche senza rigori, ma è complicato rispondere con gare del genere, non voglio più parlare dell’arbitro».

LEGGI ANCHE Napoli, Domenichini promosso: «Spalletti sarà soddisfatto»

«Stasera c’era una gomitata chiara di Osimhen su Theate, noi abbiamo subìto rossi per molto meno» - le parole di Mihajlovic a Dazn al termine del match - «Ci mancavano tanti titolari, ma la squadra in campo ha dato tutto: pensiamo a noi, lavoriamo e andiamo avanti. Abbiamo giocato contro la migliore difesa del campionato, non era facile. Napoli e Milan? Spero che lo scudetto lo vinca il Napoli, hanno un tifo e un pubblico meraviglioso. Si deciderà a gennaio, con la Coppa d’Africa. Adesso pensiamo al Cagliari, dobbiamo provare a recuperare calciatori e vincere».