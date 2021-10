Napoli, Domenichini promosso: «Spalletti sarà soddisfatto»

La prima volta non si scorda mai. Lo saprà da stasera anche Marco Domenichini, questa sera contro il Bologna esordiente sulla panchina del Napoli a causa della squalifica di Luciano Spalletti: «Questo Napoli è una squadra di qualità, ma siamo all’inizio, è ancora presto per capire che ambizioni abbiamo. Stiamo dando il massimo per arrivare in alto» - ha detto al termine della gara - «C’è tanta convinzione ogni giorno in allenamento, quando sei in fiducia le cose ti riescono e arrivano i risultati».

LEGGI ANCHE Napoli, Zielinski fa mea culpa: «Sto vivendo un momento difficile»

«C’è sempre da migliorare, in tutto» - ha continuato Domenichini a Dazn - «Come nella gestione del possesso in alcune situazioni di gioco: stasera siamo stati un po’ lenti a tratti, ma c’è da lavorare e pensare subito al derby contro la Salernitana che sarà complicatissima. Mi auguro che Spalletti sia soddisfatto, ma sicuramente avrà tanto da dire».