Il Milan sbaglia due rigori, il Bologna ne approfitta: Orsolini pareggia dal dischetto al 91°, 2-2 a San Siro

Il Milan spreca una grande occasione per andare a -5 dalla Juventus. A San Siro pareggia 2-2: gol di Zirkzee, doppietta di Loftus-Cheek e pari su rigore (dopo che il Diavolo ne fallisce due) di Orsolini. Squadra che vince non si cambia. Stefano Pioli conferma la formazione vista contro l’Udinese una settimana fa. Da parte sua, Thiago Motta opta per uno schieramento più prudente. Per il Diavolo non è una passeggiata e si vede già quando Calafiori si becca un giallo per fallo su Pulisic dopo 95 secondi. Ci prova Rafael Leao, ma è Zirkzee a sbloccare il risultato, insaccando in rete con il pallone che passa sotto le gambe di Maignan. Passano 3’ e Kjaer si divora il pari.

La gara, però, si infiamma al 39’ quando Massa fischia un rigore generoso alla squadra di Pioli.

Punizione di Theo Hernandez, pallone in mezzo, Kjaer abbassa la testa sul piede di Ferguson e cade a terra. L’arbitro concede il penalty e non gioco pericoloso del difensore danese. Thiago Motta protesta in maniera veemente con il quarto uomo Marcenaro. E questo gli costa il rosso (guarderà il resto del match in tribuna stampa, in piedi). Dagli 11 metri si presenta Giroud, che si fa parare la conclusione da Skorupski ed è il secondo rigore fallito dopo quello di fine novembre in Champions contro il Borussia Dortmund. Prima dell’intervallo, però, pareggia Loftus-Cheek.

Nella ripresa Zirkzee incanta, ma Reijnders centra la traversa e Rafael Leao prima sbaglia il 2-1 poi si procura il rigore. Theo Hernandez centra il palo e insacca nella ribattuta, ma per regolamento non si può fare. Sembra finita, ma Loftus-Cheek raddoppia, poi Terracciano fa fallo a Kristiansen ed è rigore. Orsolini non sbaglia: finisce 2-2.