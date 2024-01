Milan-Bologna, Pioli alla ricerca della quinta vittoria di fila: «Amo Rafael Leao. È un artista, è un genio. E ascolta»

Il Milan va alla ricerca del quinto successo di fila in campionato, dopo i successi contro Sassuolo, Empoli, Roma e Udinese. A San Siro arriva il Bologna di Thiago Motta: «Credo che la squadra stia vivendo un buon momento e stia bene mentalmente. Il nostro futuro deve essere la partita di domani. Io la vivo come ieri. Sarà una partita difficile, il Bologna gioca un ottimo calcio. Ci siamo preparati per mettere in campo una prestazione degne delle nostre qualità», ha detto Stefano Pioli.

Poi ha parlato di Rafael Leao: «Questa storia sta andando avanti da troppo tempo e credo che non è così. Se abbiamo segnato molto di più dell’anno scorso e siamo il secondo miglior attacco del campionato dentro che queste cifre Rafa ci stia tanto. È un punto di riferimento per noi e anche per le difese avversarie, ci sta offrendo tante soluzioni, sta servendo dei gran palloni. È uno dei giocatori che in Serie A fornisce più assist. Amo Rafa nel suo modo di essere, è un artista. È un genio, però ascolta. È questa la cosa importante. Dobbiamo migliorare in difesa? Dobbiamo continuare sul nostro stile di gioco, che è quello di difendere controllando di più la partita.

Non dobbiamo forzare tante giocate: cerchiamo sempre la giocata vincente anche quando non ci sono le soluzioni e lo spazio per cercarla. Credo che non saremo mai una squadra così solida senza palla, ma lo possiamo essere con la palla. E questo è molto importante».

Infine, sugli insulti razzisti a Maignan nella sfida di Udine, Pioli ha concluso: «Complimenti all’Udinese per come si è comportata e per come ha gestito la situazione. Ci deve essere la certezza della pena per chi fa certe cose, questi episodi devono essere cancellati. Tutto ciò che è stato fatto verso Mike, anche dal nostro club, va portato avanti perché è il momento di agire con fermezza. Mike l’ho trovato sereno, forte, fiero del sostegno ricevuto da tutto il mondo e da tutto l’ambiente calcistico. Ha lavorato molto bene».