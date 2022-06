«Se l’Inter prende Mkhitaryan si rinforza». Lo ha certificato Francesco Totti parlando del mercato della Roma e della possibilità di acquisire Dybala («Ci ho parlato, non sta solo a lui decidere»). L’armeno è a un passo dal lasciare la capitale e cedere alle lusinghe nerazzurre: due anni di contratto a 4 milioni più altri due alla firma. Una cifra consistente per un calciatore di 33 anni, ma che quest’anno ha fatto le fortune di Mourinho giocando sia sulla trequarti sia a centrocampo dando fluidità e fantasia alla manovra giallorossa. Pinto, però, non ha intenzione di partecipare ad aste e l’offerta non cambia: 3,5 milioni per la prossima stagione più bonus legati alle presenze e rinnovo automatico se giocherà il 50% delle partite.

La trattativa

Un contratto che serve a salvaguardare il club da eventuali infortuni e svincolarsi il prossimo anno se necessario. La svolta, in un senso o in un altro, dovrebbe arrivare nelle prossime ore anche perché Micki vuole avere ben chiaro quale sarà il suo futuro. Durante i festeggiamenti per la Conference League era sul pullman che ha fatto il giro del centro città, ma senza apparire troppo coinvolto. Evidentemente aveva aveva chiaro quale sarebbe stato l’epilogo di una faccenda che ormai si protrae da settimane. La speranza dei romanisti (e di Mourinho) è che Pinto riesca con un colpo di coda a convincerlo, anche perché perdere uno dei migliori elementi della rosa comporterebbe uno sforzo ulteriore sul mercato per rimpiazzarlo. Tra i nomi in pole c’è quello di Isco in scadenza di contratto con il Real Madrid, mentre per la cabina di regia ci sono Douglas Luiz o la suggestione Ruben Neves.