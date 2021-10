Mollare tutto e andare... alle Maldive. Ebbene sì, Francesco Moriero c'è riuscito. Dai campi di Lecce, in cui è nato e cresciuto, fino all'erba di San Siro e dello stadio Olimpico, l'ex centrocampista che vestì anche la maglia del Napoli ha deciso di dare una svolta alla sua vita: sarà il commissario tecnico del paese negli atolli dell'Oceano Indiano. Non avrà il suo staff al seguito, si legge nella nota, ma ha tantissima voglia di mettersi in mostra in questa nuova avventura di selezionatore. Non possiamo che augurargli buona fortuna.

