LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i giorni di pausa concessi dal club alla fine del campionato spagnolo, il Barcellona di Quique Setien torna in campo al Centro Sportivo per riprendere la preparazione in vista della sfida dicontro il, in programma il prossimo 8 agosto. Una gara decisiva per l'allenatore spagnolo che, dopo le delusioni in Liga, deve confermare la sua posizione nel club attraverso il raggiungimento quantomeno dei quarti di finale del torneo europeo.Una piccola buona notizia, nel frattempo, perc'è già: l'allenatore catalano ha ritrovato al primo appuntamento nuovamente Antoine Griezmann , l'attaccante francese che aveva saltato le ultime gare di campionato per un problema fisico e che sarà recuperato contro il(suo il gol che all'andata aveva fissato il punteggio sull'1-1). Insieme a lui, rientra anche il difensore. Diverso, invece, il discorso per: l'esterno si allena ancora ai margini del gruppo e potrebbe non riuscire a recuperare pienamente per la sfida agli azzurri.