Elmas travolto dalla Germania: Lobotka non andrà al Mondiale

Brutte notizie per i calciatori del Napoli impegnati ieri con le rispettive nazionali. Titolare inamovibile è stato Eljif Elmas con la Macedonia, ma la squadra di Milevski è stata travolta in casa dalla Germania: 4-0 il risultato finale con doppietta di Werner, gol di Havertz e Musiala. Il centrocampista del Napoli è rimasto in campo tutto il match, la Macedonia resta in corsa per il Mondiale visto il -1 dal secondo posto in classifica nel girone, occupato dalla Romania.

Ha dovuto seguire da casa, invece, il match tra Croazia e Slovacchia Stanislav Lobotka: il centrocampista azzurro non è rimasto con la sua nazionale visti i problemi fisici e il 2-2 finale di Hamsik e compagni condanna la Slovacchia all'eliminazione dalla corsa al prossimo Mondiale, visto il terzo posto in classifica ormai a -7 dalla seconda con sole due gare da giocare.