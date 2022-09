Napoli, l'ex Higuain verso il ritiro: «È vicino, voglio smettere al top»

Tre anni di Napoli in cui ha lasciato il segno, ma una carriera lunghissima che ora sta per finire. «Sto andando verso il ritiro, ne sono consapevole. Mi sto preparando mentalmente, e non solo, per il post ritiro: credo che non resterò nel mondo del calcio, oggi ho altri interessi» dice Gonzalo Higuain, l'argentino ex bomber del Napoli di Benitez e Sarri che da qualche anno gioca in Mls con la maglia dell'InterMiami.

«Non torno da due anni nel mio paese e il futuro non sarà lì, resterò a vivere negli Stati Uniti - ha continuato il Pipita in una intervista a TyC Sports - Sono in un ottimo momento di forma, mi sento leggero come quando giocavo da bambino: quando si sta bene mentalmente, si può tornare a fare ogni cosa, anche tanti gol. Ma mi sto dirigendo verso la fine della mia carriera: un mio compagno mi diceva sempre che sei tu a doverti ritirare dal calcio e non il calcio a ritirare te. Bisogna smettere quando si è ancora in forma».