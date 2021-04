Inter, per Conte un pari pesante: «Grande reazione contro il Napoli»

Un pareggio importante contro il Napoli in rimonta, un passo verso lo scudetto per l'Inter di Antonio Conte: «Il nostro compito è pensare al presente, non possiamo guardare lontano perché non conosciamo quali saranno i programmi del club» ha subito commentato a Sky. «Sono orgoglioso di questo gruppo che è cresciuto in questo anno: in altre situazioni avremmo perso la partita contro il Napoli, invece stasera si è vista una squadra che sa quello che fa e che vuole, che non perde mai la dritta via anche nelle difficoltà. Come con l'autogol concesso».

«La squadra ha reagito contro un Napoli forte e al completo, una squadra che è tra le più attrezzate e che ha avuto tanta sfortuna in stagione» ha continuato Conte commentando la squadra di Gattuso. «Forse potevamo avere un po' di fame in meno rispetto a loro, invece non abbiamo perso la testa. Abbiamo perso due punti rispetto al Milan ma abbiamo tenuto bene. I successi dell'Inter passano dalla crescita di tanti elementi e questo è avvenuto per tutta la stagione. Eriksen ci ha messo un po' a capire quello che volevamo, adesso si sta esprimento con continuità ma può fare molto di più».