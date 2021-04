Napoli, tegola Demme per Gattuso: ammonito, salterà la sfida alla Lazio

La doccia fredda per Diego Demme e il Napoli arriva nel finale di gara. Il fallo del centrocampista italo-tedesco che aveva provato a non far ripartire l'Inter con una azione pericolosa gli è valso il fallo e soprattutto un cartellino giallo sventolato puntualmente dall'arbitro Doveri.

Una ammonizione pesante per Demme e per il Napoli. L'azzurro era diffidato e non sarà dunque a disposizione di Gennaro Gattuso per la prossima sfida di campionato, il testa a testa chiave per la corsa alla Champions contro la Lazio, allo stadio Maradona. Demme sarà nuovamente a disposizione degli azzurri per la sfida al Torino in trasferta.