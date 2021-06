Napoli, Mertens sfida la "sua" Italia: «Mi sento italiano, sarà gara dura»

Tra i protagonisti di Italia-Belgio anche Dries Mertens, che si ritroverà faccia a faccia con il Paese che da anni lo ospita e che lo ha visto protagonista a Napoli. «Mi sento un po' italiano vivendo a Napoli. Mi piace molto la mia vita lì, soprattutto quando vivi sulla spiaggia in una città così bella. È pura felicità» ha esordito l'azzurro in conferenza. «Giocare in Italia è speciale. Ci gioco da otto anni. È un vero paese di calcio».

LEGGI ANCHE Mario Rui al Galatasaray, pronta un'offerta da 5 milioni di euro

«Ho visto che l'Italia è più fiduciosa con questo nuovo corso. Non prendono gol, vincono molto, i giocatori hanno esperienza. Non molti si aspettavano da loro un torneo del genere, sarà una partita dura» ha continuato Mertens. «Io posso fare meglio individualmente, ma la cosa più importante è il collettivo. Quest'anno ho avuto tanti infortuni, ma adesso è finita. So di poter fare meglio e spero di dimostrarlo nella prossima partita. Superare le cento presenze era un mio obiettivo, peccato che sia successo contro la Danimarca, ma sono molto orgoglioso di questo. È complicato confrontare il gioco di questa Italia e del Napoli, sono due sistemi diversi. Jorginho è molto influente per loro, ma la forza della squadra è quella di muoversi in blocco».