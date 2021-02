Napoli, la verità di Orsato su Pjanic: «Ho sbagliato, VAR non intervenne»

«Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell'azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire». Queste le parole di Daniele Orsato, arbitro di un chiacchieratissimo Inter-Juventus che nella primavera del 2018 mise di fatto fine ai sogni scudetto del Napoli di Sarri.

Il mancato provvedimento per Pjanic aprì la porta della Juventus a una vittoria in casa dei nerazzurri che alla fine fu decisiva per la vittoria finale dello scudetto. Orsato, fischietto di quella gara è stato oggi invitato a "90° Minuto" sui canali Rai e ha commentato anche quell'episodio mai dimenticato dai tifosi azzurri.

#Orsato sul caso #Pjanic: "Io non ho visto quello che la tv mi ha mostrato dopo. Il #VAR non può intervenire e quindi rimane l'errore" #90minuto pic.twitter.com/jtlbGAvmKf — RaiSport (@RaiSport) February 28, 2021

