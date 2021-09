Spartak, Rui Vitoria senza paura: «Napoli forte, ma ce la giochiamo»

La sconfitta bruciante all’esordio del girone contro il Legia Varsavia non lascia altra scelta allo Spartak Mosca di lui Vitoria, che domani sera a Napoli non può buttare via altri punti se vuole inseguire ancora la qualificazione. «Avremo contro una squadra molto forte, sarà dura per noi ma non lasceremo il passo al Napoli» - ha detto Rui Vitoria, allenatore dei russi - «Saremo concentrati e porteremo in campo la nostra identità: vogliamo giocare con carattere, non viviamo un ottimo momento ma dovremo dare tutto con chi andrà in campo e avremo motivazioni importanti».

Tanti i problemi di formazione a causa di un’infermeria piena per lo Spartak. «Ma abbiamo comunque tante opzioni per giocare la partita di domani, non ci fasciamo la testa e saremo pronti per la gara. Lotteremo fino alla fine e faremo quello che è necessario» - ha continuato in conferenza l’allenatore portoghese - «Non dovremo cambiare la nostra attitudine in campo, qualsiasi sia l’avversario, dobbiamo credere nel lavoro che facciamo. Possiamo perdere una partita ma non la nostra identità. Sappiamo che sarà un test duro ma siamo pronti per andare in campo. I precedenti con Maradona? Non mi piace il passato e non ne parlerei, sono concentrato sulla partita di domani che è la cosa più importante. Conosciamo la qualità del Napoli e il suo momento d’oro: non arriviamo nelle migliori condizioni per confrontarci con loro ma abbiamo le nostre ambizioni».

In conferenza anche il difensore Georgiy Dzhikiya: «Per quanto ci riguarda, le partite sono tutte importanti. L'umore è buono e siamo pronti per giocare. Per quanto riguarda gli infortuni sono cose che possono capitare» ha detto. «Sappiamo tutti benissimo che il Napoli è un avversario di livello, dobbiamo prendere sul serio la partita e fare quello che ci chiede l'allenatore. Il Napoli di oggi è un avversario forte e tosto che in campo dimostra tutto: ho visto la partita con il Leicester e l'ultima con il Cagliari. Accostato al Napoli in estate? Non bisogna credere a tutto ciò che scrivono».