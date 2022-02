«Pizzagate» in Champions League: l'Uefa contro una pizzeria tedesca

Ha dell'assurdo quanto accaduto nelle ultime ore in Germania: una piccola pizzeria tedesca di Giessen, poco distante da Francoforte, è diventata motivo di preoccupazione per la Uefa. Alla base c'è una semplice pizza ai funghi proposta proprio dal locale e chiamata "Champignons League". Un bel gioco di parole, anche divertente per i clienti della pizzeria-tifosa, ma evidentemente troppo simile a "Champions League", un marchio registrato dalla Uefa e dalla stessa protetto.

Il proprietario della pizzeria ha postato dal profilo Facebook la richiesta ufficiale Uefa per il ritiro del marchio, un documento in cui il massimo organismo internazionale calcistico ha anche precisato di non aver avviato alcuna causa contro il locale. «Siamo sulla strada giusta, provate la pizza più buona al mondo» le parole del gestore della pizzeria. Dalla Uefa, intanto, fanno sapere che non ci sarà alcun "Pizzagate", almeno per il momento: «Ci teniamo a salvaguardare il nostro marchio, ma non ci sarà nessuno scontro. La Champions League può continuare a vivere felicemente anche accanto a questa pizza».