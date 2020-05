Oggi il club della Premier League «hanno votato all'unanimità per riprendere gli allenamenti con contatto, segnando un altro passo verso il riavvio della stagione della Premier League, quando sarà sicuro farlo. Le squadre possono ora allenarsi in gruppo e impegnarsi ad affrontare il problema necessario al minimo qualsiasi contatto ravvicinato non necessario », spiega la Premier in una nota. «La priorità della Premier League è il saluto e il benessere di tutti i partecipanti». «Sono in atto rigorosi protocolli medici per garantire che il campo di allenamento sia l'ambiente più sicuro possibile e che giocatori e personale continueranno a essere testati per il Covid-19 due volte a settimana. La seconda fase del protocollo 'Return to Training' è stata concordata a seguito di consultazione con club, giocatori, manager, PFA, LMA e governo. Sono in corso discussioni mentre i lavori seguono verso la ripresa della stagione, quando le condizioni lo consentiranno », si conclude la nota. Ultimo aggiornamento: 14:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA