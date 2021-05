Mancini sarà ancora alla guida della Nazionale di calcio: lo ha annunciato questo pomeriggio il presidente della Figc, Gabriele Gravina: «Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto da commissario tecnico della nazionale fino al 2026», così il numero uno della Federcalcio. La notizia del rinnovo, anticipata dall'Ansa, è stata confermata dopo il Consiglio Federale alla presenza del presidente della Figc, in procinto di aprire la conferenza stampa, e del tecnico azzurro.

«Sono molto felice - ha dichiarato il tecnico azzurro - ringrazio la Federazione e il presidente. Per noi credo sia un bellissimo momento, abbiamo allungato il contratto, ci saranno tantissime manifestazioni e come ha detto il presidente non è semplice vincere, perché lo fa una sola, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato anni fa che oggi sta dando buoni frutti», così Roberto Mancini dopo il rinnovo del contratto con la Figc fino al 2026.

«Abbiamo tanti giovani su cui puntare - ha proseguito - e quindi la nostra speranza è che questo lavoro che abbiamo iniziato possa dare dei frutti, speriamo molto velocemente, ma sappiamo che a volte dobbiamo aspettare un pò di più, ma siamo molto positivi e pensiamo di avere messo insieme un'ottima squadra, ma in queste competizioni bisogna avere anche un pò di fortuna. Iniziamo il campionato Europeo pensando di dire la nostra e di costruire ottime squadre per i prossimi mondiali ed Europei», ha aggiunto Mancini.

