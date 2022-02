Roma, infortunio Ibanez: cinque settimane di stop, distrazione del legamento collaterale

La Roma perde Roger Ibanez: il difensore ha riportato una una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro e sarà costretto a restare in infermeria per circa cinque settimane. Il centrale si è infortunato durante la partita di Coppa Italia tra inter-Roma: al 31’ ha subito un contrasto di gioco, ma è stato sostituito solo al 45’ da Kumbulla. Mourinho, dunque, dovrà fare a meno di un titolare per oltre un mese e potrebbe valutare di tornare alla difesa a quattro composta da Karsdorp, Mancini, Smalling e Vina.