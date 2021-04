Sarri torna d'attualità in Premier: può essere l'erede di Mourinho

Torna d'attualità il nome di Maurizio Sarri in Inghilterra: secondo il Daily Mail, infatti, ci sarebbe anche il nome dell'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus nella lista del Tottenham: gli Spurs non stanno vivendo un indimenticabile periodo di forma e i risultati scarseggiano, da Londra sono pronti a giurare che il futuro di José Mourinho non sia più così saldo sulla panchina.

Il portoghese è finito sul banco degli imputati e il club deciderà nelle prossime ore se mandarlo via: in quel caso, anche Sarri potrebbe essere contattato. Il toscano è stato accostato più volte al Napoli nelle ultime settimane visto che l'esperienza di Gattuso in azzurro sta per concludersi. Proprio l'Inghilterra era stato il "rifugio" di Sarri dopo gli anni d'azzurro con la panchina del Chelsea guidata per un solo anno.