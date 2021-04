Napoli, Osimhen ritrova la donna nigeriana senza una gamba

Victor Osimhen non dimentica il suo passato tra le strade di Lagos a vendere acqua insieme con i suoi fratelli per portare a casa qualche soldo in più. L'attaccante oggi al Napoli ha pubblicato sui social le foto di una donna ambulante di Lagos che lavora pur con una sola gamba: «È veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmi trovare questa ragazza» aveva scritto il bombere azzurro ai fan.

E in poche ore la comunità nigeriana che segue Osimhen si è subito mobilitata. L'attaccante del Napoli ha "incontrato" a distanza la donna che aveva cercato per poterla aiutare, pubblicando poi dai suoi canali social la videochiamata tra i due: «L'ho trovata. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, Dio vi benedica» ha scritto l'azzurro.