Napoli, Moueffek per la fascia: gioca in Ligue 1 il "nuovo" Ghoulam

È nato in Francia vent'anni fa, ma il suo nome tradisce già le origini nordafricane della sua famiglia. Aïmen Moueffek è il nome nuovo del calcio transalpino, uno dei nuovi prospetti che l'ultima Ligue 1 ha presentato al movimento europeo. Gioca da terzino - ma a destra - con la maglia del Saint Etienne, la squadra che l'ha accolto da bambino, l'ha fatto crescere e poi l'ha lanciato tra i professionisti.

Uno sviluppo che sembra essere quello vissuto da Faouzi Ghoulam qualche anno fa, prima di trasferirsi proprio dal Saint Etienne al Napoli. In Francia Moueffek sembra essere "erede" del terzino oggi azzurro anche perché tanti club si sono interessati a lui: secondo L'Equipe, sul calciatore ci sarebbero Bayer Leverkusen, Anderlecht, Borussia Mönchengladbach, Salisburgo e anche il Napoli, che con il club francese ha ottimi rapporti. Nessuna offerta ufficiale è ancora arrivata in Francia, ma le buone cose fatte vedere quest'anno e il contratto in scadenza di Moueffek nel 2022 hanno fatto drizzare le antenne in giro per l'Europa.