Schick e Soucek salteranno la partita di apertura della Repubblica Ceca in Nations League contro la Slovacchia perché devono stare in quarantena preventiva. Entrambi i giocatori sono risultati negativi al coronavirus, ma recentemente hanno avuto un contatto con un membro dello staff infetto, hanno riferito i cechi. L'attaccante della Roma Schick è stato ceduto in prestito all'RB Leipzig la scorsa stagione, mentre Soucek gioca per il West Ham United in Premier League. Dopo che un membro dello staff è risultato positivo al coronavirus, i cechi hanno ritardato la loro partenza per la vicina Slovacchia per la partita di venerdì. La squadra ora non viaggerà in aereo, ma via terra per ridurre al minimo il rischio di infezione. Anche il portiere Ondrej Kolar salterà la partita su richiesta del suo club Slavia Praga.