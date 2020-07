Sono sei i fondi di investimento che hanno proposto alla Lega Serie A, attraverso l'advisor Lazard, offerte vincolanti per la media company che commercializzerà i diritti tv. A quanto si apprende, l'offerta di Bain, Cvc e Advent riguarda una partnership attraverso l'acquisto di quote di minoranza. Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, hanno invece elaborato proposte di finanziamento. Con offerte diverse da quelle richieste dalla Lega, si sono invece rivolti direttamente ai club proponendo una partnership industriale nella realizzazione del canale della Lega, Wanda (con un minimo garantito di 1.5 miliardi di euro a stagione) e Mediapro.



Il futuro della gestione dei diritti tv sarà al centro della prossima assemblea dei club di Serie A, la prima in presenza dopo il lockdown, che si riunirà giovedì alle 13, non più nella sede di via Rosellini come previsto ma in un hotel poco distante. In quell'occasione l'advisor della Lega, Lazard, illustrerà la propria analisi delle offerte vincolanti avanzate dai sei fondi di investimento. Non è detto che in quell'occasione verrà presa una decisione definitiva. Le offerte avanzate da Wanda e Mediapro, a quanto risulta non sono vincolanti. In parallelo al lavoro sulla media company, prosegue quello per il bando dei diritti tv sul mercato nazionale e internazionale che probabilmente verrà pubblicato a settembre. All'ordine del giorno dell'assemblea è stata aggiunta anche l'elezione di un nuovo consigliere di Lega, in sostituzione di Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese. Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA