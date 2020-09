. Almeno per ora. E' in ballo la questione Genoa, con un numero spropositato di positivi. «Questo mi preoccupa molto. Sentirò il presidente Dal Pino e Gravina». Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, intercettato da alcune tv all'ingresso a Montecitorio, sul caso del focolaio del Genoa, che ha riscontrato 14 positivi al Covid tra squadra e staff. Alla domanda se si rischi uno stop al campionato, Spadafora ha replicato: «Non credo che siamo ancora in queste condizioni