Spartak-Napoli, Promes nei guai: accusato di tentato omicidio

Brutte notizie per lo Spartak Mosca, prossimo avversario del Napoli di Spalletti in Europa League il 24 novembre. Quincy Promes, elemento di spicco della squadra russa, è stato accusato di di tentato omicidio colposo. Come riporta De Telegraaf e stando a quanto riferito, il calciatore 29enne avrebbe accoltellato un parente al ginocchio durante una festa ad Abcoude, località nella provincia di Utrecht. I fatti risalgono al 2020, quando Promes vestiva la maglia dell'Ajax prima di fare ritorno allo Spartak Mosca, e la presunta vittima avrebbe riportato gravi ferite.

Promes, che aveva già passato due notti in carcere alla fine dello scorso anno come sospettato, ha sempre negato le accuse arrivate nei mesi scorsi. «Promes è completamente concentrato sulle prossime partite. I suoi avvocati, di cui si fida completamente, si stanno occupando del caso» fanno sapere dallo Spartak.