Napoli, pretendente per Mazraoui: c'è anche il Barcellona di Xavi

Si allarga la concorrenza per Noussair Mazraoui, terzino destro dell'Ajax che sta ben impressionando in Europa e soprattutto sarà senza contratto a fine anno. Come riportato da ESPN, nelle ultime ore avrebbe bussato alla porta dei Lancieri anche il Barcellona: la squadra allenata da Xavi cerca un elemento duttile sulle fasce per il prossimo anno.

Il nome di Mazraoui è stato accostato nelle ultime settimane anche al Napoli, ma il club azzurro - sempre vigile sui calciatori in scadenza - dovrà vedersela con altri club italiani ed europei che sembrano essere interessati come Juve, Milan e Roma, oltre a Real, Bayern e i club inglesi Arsenal e Leeds, che hanno scritto il nome del calciatore marocchino sul taccuino del prossimo mercato estivo.