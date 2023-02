Spezia-Napoli, Lorieri gioca d'orgoglio: «Abbiamo frenato il Napoli»

Non è stata una settimana facile per Luca Gotti, allenatore dello Spezia che dopo l'intervento all'anca subito lunedi scorso non è riuscito ad andare in panchina e ha dovuto assistere al match contro il Napoli dalla tv. «La squadra ha interpretato la partita nel migliore dei modi e con coraggio. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli. La partita è stata condannata dagli episodi, ma resta la determinazione della prestazione. Il rigore? Forse anche il terreno è stato determinante per il rimbalzo» ha detto al termine del match il suo sostituto Fabrizio Lorieri, oggi in panchina.

«Sappiamo tutti l'importanza di Nzola, ma non parliamo di cosa è mancato perché abbiamo diversi giocatori importanti in rosa» ha continuato il vice allenatore dello Spezia ai microfoni di Dazn «Abbiamo tenuto bene, magari non concretizzando troppo ma sapendo anche frenare l'avversario. Il Napoli prima del gol non aveva creato occasioni particolari, poi quando subisci gol su rigore a inizio secondo tempo diventa difficile. Noi siamo stati coraggiosi e abbiamo provato a concludere».