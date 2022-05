Spezia, la festa di Thiago Motta: «Psg? C'è tempo per pensarci»

La sconfitta è pesante ma importa poco, perché Thiago Motta è riuscito a tenere saldo il suo Spezia e portarlo alla salvezza. «Fa piacere ricevere elogi, ma per me è stato un onore far parte di questo gruppo. Abbiamo chiuso contro una grandissima squadra come il Napoli ed è stata una festa per tutti e meritata da tutti» ha detto l'allenatore ligure. «Abbiamo avuto momenti complicati quest'anno ma li abbiamo trasformati in uno stimolo: è venuta fuori la forza del gruppo, siamo stati sempre propositivi e uniti, la salvezza in Serie A è una soddisfazione enorme. La gara di oggi è un dettaglio, ma dà un valore in più a quello che abbiamo fatto».

«Gestire un gruppo di 28 calciatori non è facile, tutti vogliono giocare ogni volta, ma tutti sono stati bravi e tutti hanno capito il loro momento. Quando sono andati in campo hanno dato tutti il massimo e li ringrazio» ha detto Thiago a Dazn. Poi il futuro: «Io al Paris Saint Germain? Le voci circolano sempre a fine stagione, io sono molto felice di quanto fatto qui. Abbiamo tempo per parlare con la società, ora voglio restare con la mia famiglia che non vedo da due mesi, tutto il resto passa in secondo piano».