«Intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi? Il giorno che le due società calcistiche, Roma e Lazio, avranno lo stadio e quindi l'Olimpico diventerà teatro della Nazionale italiana, come Wembley per l'Inghilterra, a quel punto non solo il mondo del calcio avrà il diritto ma anche il dovere di intitolarlo a Paolo Rossi». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Sky Sport. «Noi siamo spettatori interessatissimi ma indiretti. Non mi risulta che nessuno stadio teatro delle Olimpiadi abbia poi cambiato nome a favore di un soggetto. La premessa è che non trovo giusto che una persona come Paolo Rossi, mio amico, e sua moglie vengano coinvolti. È proprio sbagliato in assoluto. Non è questione oggetto di dibattito o di voto in Parlamento o del Cda di Sport e Salute», ha aggiunto Malagò.