Diretta Svizzera-Spagna 0-1, live: gol di Jordi Alba, deviazione decisiva di Zakaria

Stasera alle ore 18.00 prendono il via i quarti di finale ad Euro 2020, che verranno battezzati dall'incontro tra Svizzera e Spagna alla Gazprom Aren di San Pietroburgo. Entrambe le squadre arrivano al match con 120' sulle gambe, con i supplementari che sono stati raggiunti in maniera sostanzialmente speculare: gli elvetici hanno recuperato lo svantaggio dal 3 a 1 contro la Francia, riacciuffata in extremis al 90' con le reti di Seferovic prima e e Gavranovic poi; le Furie Rosse, al contrario, il vantaggio di 3 reti a 1 lo hanno sciupato, vedendosi recuperare dalla Croazia, sempre nei minuti finali a causa delle reti di Orsic e Pasalic. Se però la Svizzera ha avuto bisogno addirittura dei calci di rigore, la Spagna è riuscita nei 30' extra a chiudere la sfida, grazie a Morata e Oyarzabal. L'ultimo scontro tra le due nazionali risale al novembre del 2020 in Nations League, quando finì 1 a 1 con la rete del temporaneo vantaggio di Freuler, pareggiata all'ultimo minuto da quella di Gerard Moreno. La partita sarà diretta dal fischietto inglese Michael Oliver.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic

A disp.: Mvogo, Kobel, Mbabu, Benito, Schär, Lotomba, Vargas, Sow, Fassnacht, E. Fernandes, Mehmedi, Gavranovic. Ct: Vladimir Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia

A disp.: De Gea, Robert Sanchez, Diego Llorente, Pau Torres, Gayà, Marcos Llorente, Thiago Alcantara, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gerard Moreno, Oyarzabal. Ct: Luis Enrique

Dove vederla in Tv

Il primo quarto di finale a tabellone sarà visibile sia in chiaro, sul canale Rai Uno con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.