Euro 2020 non ci racconta solo storie di squadre che rincorrono un pallone, ma anche storie di tifosi che inseguono i loro idoli. Salvo poi sbagliare destinazione. È quello che è successo a sei tifosi della Francia, che avevano acquistato i biglietti per assistere alla partita dei transalpini contro l'Ungheria, a Budapest. I biglietti erano anche quelli giusti, ma quelli per l'aereo... no. Ci sarebbero andati anche vicini, in realtà: errore umano, viene da pensare. Tant'è che i sei ragazzi, allo sbarco, si sono ritrovati in Romania, a Bucarest con precisione, solo due lettere di differenza con la capitale magiara, ma circa mille chilometri in mezzo.

Quelle strane bandiere

Seguito il corteo di tifosi, come rivelato dal Jurnalul National, i sei ragazzi si sarebbero ritrovati in una piazza dove sventolavano bandiere non proprio degli stessi colori delle loro. E in effetti, tra il biancoblu francese, il giallo ucraino e il biancorosso austriaco ce ne passa. Perchè era proprio Ucraina-Austria il match che andava in scena all'Arena Națională. Bello, per carità, ma non quello che si aspettavano probabilmente.

Un disfatta comica, viene da pensare, finanche economica e sportiva. Eppure i tifosi francesi, nell'errore, avranno un'opportunità ancora migliore. Assistere a Francia-Svizzera, valida per gli ottavi di finale, che si giocherà proprio in terra romena. Che sia un segno del destino?