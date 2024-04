Ilaria Salis, Schlein incontra il papà: ipotesi di una candidatura per le europee. La Russa: «Non so se la scelta è anche del padre»

Elly Schlein incontra il papà di Ilaria Salis. Lo annuncia Repubblica on line insieme all'ipotesi di una candidatura per le europee della donna in carcere a Budapest. Repubblica parla di una stretta del Pd sulle liste, con la segretaria che potrebbe rinunciare alla corsa da capolista e la possibilità per Salis di essere presentata nelle isole.

Successivamente fonti Pd fanno sapere che la segretaria dem Elly Schlein ha incontrato il padre di Ilaria Salis per parlare della «situazione incresciosa in cui si trova la figlia».

COSA HA DETTO IL PADRE

«Il nostro governo qualcosa può fare.

LA RUSSA

Quella di candidare Ilaria Salis »sarebbe la scelta del Partito democratico, se la vogliono candidare sarebbe una scelta assolutamente lecita, «ma non so se è la scelta anche del papà». Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando in Sala Nassiriya per una conferenza stampa sul premierato. «Quello che ho consigliato all'epoca - dice ricordando il suo incontro con il papà della Salis lo scorso 2 febbraio a Milano - era che ci fosse meno commistione politica possibile, ed era anche il motivo per cui lo avevo voluto ricevere, per sottrarlo alle opposte polemiche politiche. Perché in questo modo più facili sono i risultati», conclude la seconda carica dello Stato.