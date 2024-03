Ilaria Salis resta in carcere: negati i domiciliari. Il padre: «Governo faccia esame di coscienza», Schlein: «Meloni reagisca subito»

Ilaria Salis, negati i domiciliari alla docente italiana in carcere a Budapest. Il giudice ungherese Jozsef Sòs ha stabilito che la 39enne dovrà rimanere ancora nel carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi Ucta.

La donna si trova in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra.

A sostenere la causa di Ilaria una delegazione di parlamentari dell'opposizione, dal Pd al M5S, da Avs a Italia Viva, ma «è un peccato che ci siano solo loro perchè un tema di diritti civili e di stato di diritto come questo andrebbe sostenuto da tutti».

Come sta Ilaria Salis

Ilaria «sta bene per quanto può esserlo una persona che passa 23 ore al giorno chiusa in cella», ha spiegato il padre che l'ha definita «fiduciosa e speranzosa» non tanto per i domiciliari in Italia, già negati più volte dalla corte ungherese, quanto per quelli in Ungheria che le consentirebbero di affrontare quanto meno fuori dal carcere un processo che si prospetta lungo. Quella di oggi arriva 13 mesi dopo l'arresto e sarà in sostanza la prima udienza, dopo quella preliminare di fine gennaio in cui venne portata in aula con manette ai polsi e catene alle caviglie, con un'altra catena a un polso tenuta come un guinzaglio da un'agente della polizia penitenziaria. Un trattamento che la giustizia ungherese riserva a chi appartiene a un'associazione terroristica, che è una delle accuse che le vengono rivolte, ma «domani queste misure dovrebbero essere allentate», ha spiegato Roberto Salis.