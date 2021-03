Torino, Belotti guarito dal Covid. Restano positivi solo Singo e Nkoulou

Andrea Belotti è guarito. L'attaccante si è messo alle spalle il Covid-19: è risultato negativo al tampone dopo oltre quindici giorni in isolamento. Ora sosterrà le visite mediche, poi una volta ottenuta la nuova idoneità potrà riaggregarsi al gruppo, presumibilmente già da domani. Insieme allo staff medico del club e al tecnico Nicola, si valuterà se portarlo in panchina per la sfida di domenica contro l'Inter.

Negativi anche Alessandro Buongiorno, Nicola Murru, Daniele Baselli, Karol Linetty e Gleison Bremer. Ancora positivi invece sia Wilfried Singo che Nicolas Nkoulou.

Ultimo aggiornamento: 16:51

