Totti, finisce un'era: il figlio Cristian lascia la Roma, giocherà nel Frosinone. La conferma sui social

Non è ancora ufficiale, ma quasi: Cristian Totti lascerà la Roma per trasferirsi nella Primavera del Frosinone. A dare l'annuncio è stato direttamente il figlio di Francesco, che ha cambiato la propria bio di Instagram in "Official Player of Frosinone Calcio", ovvero "calciatore professionista del Frosinone Calcio".

Calciomercato ultime notizie oggi: Lukaku, la Juventus accelera. Roma, per Marcos Leonardo è braccio di ferro

I rumors c'erano da tempo, ma ora è arrivata anche la conferma, con i social che ancora una volta risultano determinanti in tempi di calciomercato.

Il club ciociaro infatti non ha ancora annunciato l'acquisto del giovane attaccante, ma ormai è solo una formalità.

Finisce l'era Totti-Roma

Quindi finisce ufficialmente l'era dei Totti alla Roma. Dopo ben 34 anni infatti nessun Totti vestirà la maglia giallorossa, tanto in prima squadra quanto in Primavera. E anzi, a favorire il trasferimento di Cristian al Frosinone è stato proprio Francesco, che nei mesi scorsi è stato avvistato in città mentre cercava un convitto dove far alloggiare il classe 2005, che compirà 18 anni il prossimo novembre. Anche se sarà a qualche chilometro di distanza, non mancherà comunque il profumo di derby. Totti jr sarà infatti allenato da Angelo Gregucci, ex giocatore della Lazio e ora tecnico della Primavera ciociara.