Cristian Totti, proposta di matrimonio alla fidanzata Melissa Monti? L'indizio nella foto (e nell'emoji)

Cristian Totti e Melissa Monti fanno coppia fissa ormai da un anno e mezzo e sembrano davvero molto innamorati. Le loro foto insieme sono abbastanza rare, in quanto i due preferiscono mantenere un po' di privacy sulla propria storia d'amore. Comunque sia, quando il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti e l'attrice romana postano scatti romantici in riva al mare, al museo o a varie feste, i loro fan impazziscono così come hanno fatto dopo avere visto l'ultima foto pubblicata da Melissa. Proposta di matrimonio in arrivo?

Il post Instagram di Melissa Monti

Melissa Monti ha pubblicato alcune nuove foto sul proprio profilo Instagram che hanno mandato in visibiliio i suoi fan e anche quelli di Cristian Totti. L'attrice si trova fuori da una lussuosa gioielleria e si lascia immortalare più volte nel suo completo nero con accessori brillantinati. La didascalia che accompagna gli scatti è semplice: l'emoticon di un anello accompagnato da tre puntini di sospensione.

I follower di Melissa hanno subito pensato a una proposta di matrimonio in arrivo da parte di Cristian o, comunque, all'ufficializzazione del loro fidanzamento. In tanti, tuttavia, hanno smorzato l'entusiasmo ricordando che i due ragazzi hanno solo 18 anni e che sposarsi sarebbe, forse, ancora troppo presto. Al momento, nessuno dei diretti interessati si è espresso a riguardo.

Il like di Francesco Totti

I fan di Melissa Monti e di Cristian Totti si sono, poi, accorti che tra i like alle foto compare anche quello di Francesco Totti che, da sempre, fa il tifo per la coppia. Qualcuno, inoltre, sottilinea il fatto che l'attrice assomigli molto a Ilary Blasi quando sposò l'ormai ex marito.