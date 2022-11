Udinese, Sottil già pensa al Napoli: «Sarà durissima»

Napoli-Empoli è appena finita, ma Napoli-Udinese è già alle porte. Almeno per Andrea Sottil, allenatore dei friulani che si presenteranno sabato al Maradona dopo il pareggio di questa sera contro lo Spezia in Liguria. «Il Napoli sappiamo benissimo che è una squadra supersonica, in questo momento gioca il miglior calcio e ha uno dei migliori allenatori in circolazione, uno che io ho avuto e stimo molto».

L'allenatore dell'Udinese già pensa alla trasferta di sabato, l'ultima di campionato prima del Mondiale: «Ora dobbiamo recuperare energie, non penso recupereremo giocatori infortunati. Sarà durissima a Napoli, ma le partite vanno giocate. Siamo consapevoli che andremo a incontrare una squadra che sta facendo cose eccellenti, ma le partite vanno giocate» ha detto Sottil a Dazn.