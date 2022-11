Napoli, Spalletti non si fida: «Primo posto? Ci sono tante insidie»

Sembrava stregata, ma alla fine il Napoli è riuscito a portare a casa anche questa. Un'altra notte di festa per Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri che si tiene stretto i tre punti conquistati con lo Spezia nel turno infrasettimanale di campionato: «Sono passati due giorni dall'ultima partita, dovevo cambiare obbligatoriamente qualche calciatore e questa alternanza è fondamentale. I cambi hanno dato una sterzata: l'addizione delle qualità di 22 calciatori fa più dell'addizione delle qualità di 11 calciatori. La panchina è coinvolta, l'ho detto tante volte: a pensare il contrario vuol dire che c'è un interesse» ha detto sbottando a Dazn. «La partita è stata tosta. È la vittoria di una squadra che vuole i tre punti a prescindere dall'avversario, l'abbiamo meritata. Il gol l'avremmo fatto, al di là del rigore che c'era».

Una vittoria che è la decima consecutiva in questo campionato. Tre punti che consentono agli azzurri di continuare a correre in vetta: «La sosta? Dobbiamo affrontare tutte le situazioni che ci si presentano, ci metteremo mano. La sosta c'è per tutti, non possiamo fare diversamente» ha detto Spalletti a fine gara «Abbiamo crossato tanto stasera, abbiamo provato l'imbucata tante volte, ma bisogna sempre far valere le nostre qualità. L'abbiamo fatta girare lentamente la palla, senza creare nulla di pericoloso, l'Empoli ha fatto una grande partita di sacrificio. Il condominio? Le squadre rimaste dietro hanno forza per tornare. La strada è lunga e le insidie sono tante: bisogna restare sul pezzo. È l'anno del Napoli? A me non fa caldo né freddo. Bisogna capire chi lo dice: c'è chi ti mette in alto per farti cadere, ma siamo pronti anche a questo».