Napoli da record: 10 vittorie di fila per la terza volta nella storia

Luciano Spalletti come Maurizio Sarri: l'allenatore toscano del Napoli ha eguagliato il collega ex azzurro grazie al successo di questa sera contro l'Empoli. Come riportato da Opta Italia, infatti, per la terza volta nella sua storia, dopo i 13 successi tra l’aprile e l’ottobre 2017 e i 10 tra il dicembre 2017 e il febbraio 2018. In entrambe le strisce positive sulla panchina azzurra c'era proprio Maurizio Sarri.

10 - Il #Napoli ha vinto 10 match di fila in #SerieA per la terza volta nella sua storia, dopo i 13 successi tra l’aprile e l’ottobre 2017 e i 10 tra il dicembre 2017 e il febbraio 2018 (in precedenza entrambi con Maurizio Sarri alla guida). Scalata.#NapoliEmpoli pic.twitter.com/oloyB1OvN7 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 8, 2022